Així evita el Congrés anomenar «dictador» Franco

"General", "Cap d'Estat" o "Franco". Són algunes de les terminologies que utilitza el web del Congrés dels Diputats per citar Francisco Franco. En cap cas, però, fa servir la paraula "dictador". Així ho denuncia eldiario.es en un article que també repassa l'arribada al poder de Franco per un "aixecament militar" sorgida al Marroc i que s'acaba estenent "per tota la península. El seu fracàs dona lloc a la Guerra Civil".El diari digital critica que el "circumloquis i eufemismes" que utilitza el Congrés acaben "distorsionant la realitat històrica", com ara definir al període posterior a la "Dictadura de Primo de Rivera i la II República Espanyola" com el de les "Corts Espanyoles, 1943-1977" . Recorda que per aquesta plana hi naveguen més de 300.000 usuaris anualment, entre "historiadors, investigadors i ciutadans".A més, en l'escrit s'apunta que a Miguel Primo de Rivera sí se'l reconeix com un "dictador" que va arribar al poder mitjançant "un cop d'Estat", governant entre els anys 1923 i 1930.

