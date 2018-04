Felip VI torna aquest dilluns a Barcelona de bracet amb la cúpula judicial

Soraya Sáenz de Santamaría, Felip VI i Ada Colau al Mobile Foto: Ajuntament de Barcelona

El rei Felip VI torna aquest dilluns a Barcelona. La darrera vegada que va trepitjar la capital catalana va ser en motiu de la inauguració del Mobile World Congress i va haver de fer front a la plantada dels principals representats de les institucions catalanes i el rebuig contundent -i sorollós- de la ciutadania . Ara, el monarca retorna per assistir a un acte amb la cúpula judicial.Felip VI presidirà l'acte del lliurament de despatxos de la nova promoció de jutges i hi coincidirà la directora de l'Escola Judicial, Gema Espinosa, dona del magistrat del Suprem Pablo Llarena, qui instrueix la causa contra el procés català. En les anteriors edicions el monarca va estar acompanyat d'Artur Mas, fa tres anys, i Carles Puigdemont, l'any següent. En aquesta ocasió, però, la judicatura ha optat per no convidar-hi cap representant polític.Qui si que apareixerà en les fotografies al costat del rei espanyol serà Rafel Català, ministre de Justícia, i per tant, representat estatal màxim de l'àmbit. L'acte serà a l'Auditori de Barcelona i comptarà amb la presència el president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, i el fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)