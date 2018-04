VÍDEO La nova relliscada de Rajoy: converteix un candidat del PP en «alcalde d'Andalusia»

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha tornat a deixar una afirmació per a les hemeroteques, però no pel seu pes en la història sinó per ser una nova relliscada. Rajoy ha atorgat al candidat a l'alcaldia de Sevilla, Beltran Pérez, ser el futur "alcalde d'Andalusia".Ha estat durant la seva intervenció en la cloenda de la convenció que el PP ha celebrat al llarg del cap de setmana a la capital andalusa. Rajoy, tot seguit, s'ha adonat del lapsus i ha corregit: "de Sevilla, he dit. Se m'ha entès malament".Els assistents, militants i polítics populars, han reaccionat amb somriures i aplaudiments per l'enèsima patinada del seu líder. El candidat en qüestió, també ha somrigut i ha aixecat els braços, amb gest d'agraïment per les paraules.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)