El PP recorre a Twitter per aclarir «el muntatge contra Cifuentes» per l'escàndol del màster

📢 ¿Tienes una pista para esclarecer el montaje contra @ccifuentes? Háznosla llegar.



Ponte en contacto con nosotros en [email protected] — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) 8 d’abril de 2018

El Partit Popular de Madrid ha demanat col·laboració a través de Twitter per fer-los arribar "una pista per aclarir el muntatge contra (Cristina) Cifuentes", presidenta de la Comunitat i del partit a la regió. "Tens una pista per aclarir el muntatge contra @ccifuentes? Fes-nos-la arribar", és el missatge difós a la xarxa social.Una iniciativa de la formació, després que el cas del títol universitari hagi viscut l'enèsim episodi. Ara, la controvèrsia ha virat contra el PSOE i els populars han exigit al secretari general d'aquest partit, Pedro Sánchez, i al seu homòleg a la Comunitat de Madrid, Ángel Gabilondo, que aclareixin si sabien amb antelació que un militant del seu partit, professor en aquest campus, anava a filtrar dades sobre els estudis de la dirigent popular, si coneixien, en definitiva, el que els populars anomenen ja "una trama delictiva".Una acusació feta en base a la informació que aquest diumenge publica El Mundo . El rotatiu apunta que un professor del centre, militant del PSOE, va ser qui va revelar el cas del màster per venjar-se per una decisió de l'exconsellera madrilenya d'Educació Lucía Figar (PP) de suprimir el grau de Sociologia , del qual era docent."Dirigents socialistes van parlar amb ell, van ser coneixedors per tant d'aquest presumpte delicte i no van dir res. Demano explicació urgent a dues persones", ha dit el portaveu del PP de Madrid, Ángel Garrido, apel·lant directament a Pedro Sánchez i Ángel Gabilondo perquè diguin si es van reunir amb aquest professor i van tenir coneixement d'aquests fets "delictius", sense fer "absolutament res".

