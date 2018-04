L'espanyolista de Balsareny a qui va trucar Rajoy, condemnat per coaccions a l'alcalde

Segon revés judicial per a l'espanyolista de Balsareny, Jordi Cervantes, després que la sentència del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Manresa l'hagi condemnat a 2 mesos de multa per un delicte de coaccions a casa de l'alcalde, el republicà Isidre Viu, el passat 2 de desembre.

Cristina Arias, dona del condemnat, en el programa Espejo Público d'Antena3.

Tal i com recull la sentència, a la que ha tingut accés, Cervantes, acompanyat de dues persones més -un home i una dona- van posar escuradents al timbre del porter automàtic de casa de l'alcalde, causant gran desassossec en els seus residents, fins al punt que l'esposa del batlle va haver de baixar a retirar-los, moment en el qual va identificar els denunciats. La dona a més a més, ha estat condemnada a 1 mes més de multa per un delicte de danys, ja que va llançar un ou contra casa de l'alcalde, però que va impactar en el domicili d'un veí, que també va estar present en el judici com a acusació.Els fets es remunten a el 2 de desembre de l'any passat. Jordi Cervantes i la seva família havien denunciat a través dels mitjans de comunicació que suposadament la nit anterior algun independentista havia intentat cremar la bandera espanyola que tenien penjada al balcó i que en no aconseguir-ho havien fet foc al portal de l'escala de casa seva.En plena precampanya per a les eleccions del 21-D, el tema va agafar molta volada a nivell estatal, fins al punt que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy va parlar telefònicament amb Cristina Arias, dona de Cervantes, per interessar-se per la seva situació. També pocs dies després, la pròpia Cristina Arias era entrevistada per Susana Griso a Antena3.L'endemà del suposat intent d'incendi, Jordi Cervantes acompanyat d'un grup d'una desena d'espanyolistes, es va concentrar a la plaça on l'alcalde republicà de Balsareny Isidre Viu hi té el seu habitatge i es van passar hores fent soroll i pronunciant crits com "on és l'alcalde", "on és aquest cobart". En el moment de l'acció, l'alcalde no era a casa seva ja que tenia feina relacionada amb el seu càrrec, però sí que hi era la seva esposa.Segons resulta provat, la sentència recull que Jordi Cervantes i un home i una dona van posar escuradents al timbre de casa de l'alcalde del porter automàtic, amb la finalitat de "perturbar il·legítimament la tranquil·litat, l'assossec, vida privada i familiar de l'alcalde". També que la dona va llançar un ou contra casa de l'alcalde, però que va anar a parar a casa d'un veí.La sentència condemna a Jordi Cervantes i als altres dos acusats per un delicte lleu de coacció a 2 mesos de multa a raó de 5 euros diaris, totalitzant 300 euros. A la dona, a més a més la condemna també per un delicte lleu de danys a 1 mes de multa a raó de 5 euros diaris, que totalitzen 150 euros més. Les costes també aniran a càrrec dels tres condemnats.Aquest és el segon judici perdut per l'espanyolista de Balsareny, Jordi Cervantes, de les cinc causes judicials que té obertes en pocs mesos. A primers de març, Cervantes va veure com el jutge no es creia la seva acusació cap a un home de Balsareny per haver agafat el seu fill pel coll després que aquest arrenqués un poster de l'ANC. El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 de Manresa va absoldre l'home, després de comprovar les importants contradiccions en el testimoni dels fills de Cervantes, i donar versemblança a la versió de l'acusat.Hores d'ara, Jordi Cervantes està pendent de tornar tres vegades més als jutjats. Queda pendent la investigació del suposat intent de cremar la bandera espanyola de casa seva, malgrat que és molt difícil que es pugui trobar qui va protagonitzar aquest incident, i per tant, que acabi als jutjats.També haurà d'anar com a acusat al judici per un delicte d'injúries i amenaces que va proferir contra un grup d'excursionistes al cim del Collbaix . Finalment, també va denunciar la dona de l'alcalde per un delicte d'odi, en un judici que se celebrarà el proper mes de maig. Cervantes l'acusa de, com a pediatra, no voler atendre els seus fllls . En realitat, la doctora va atendre els seus fills, però atenent a la causa judicial que tenien pendent -la que s'ha sentenciat aquesta setmana- va demanar-los que temporalment els atengués l'altre pediatra de Balsareny.

