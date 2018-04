VÍDEO Tres ferits en una impactant i violenta baralla a Cornellà

⚠️ Tres homes greument ferits en una baralla multitudinària a Cornellà. La primera hipòtesi policial explica que podria tractar-se de un grup de radicals d’un equip de futbol contra joves de Ca Espinós, de Gavà.



No són veïns de Cornellà.



pic.twitter.com/wloO27MUC2 — CENSURAT NEWS (@MNAnoticies) 8 d’abril de 2018

Extrema violència en ple carrer. La matinada de divendres a dissabte va tenir lloc una baralla multitudinària i molt violenta a Cornellà i Esplugues. En les imatges, amb un contingut impactant, mostren diversos grups d'homes armats i ampolles agredint-se. Segons ha informat TV3 , els veïns van registrar imatges com dels del següent vídeo i també van posar en alerta el Mossos d'Esquadra. Ara bé, quan les dotacions de la policia catalana van arribar als llocs dels fets ja no hi quedava ningú.Ara per ara no hi ha detencions, però ja s'ha obert una investigació. En les imatges s'hi pot veure com un dels ferits queda estès a terra i la resta li etziba diverses puntades de peu al cap. Després de l'incident l'Hospital de Viladecans va notificar als mossos que havia atès tres ferits amb lesions que podrien ser fruit d'una baralla.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)