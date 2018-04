Les JERC canvien de nom i imatge

La forma d'ampliar base, és a partir de la defensa dels drets humans, i és compatible en fer accions com investir a distància al president Puigdemont, encara que això suposi que al president Torrent, el comencin a investigar.

Els partits (comuns i psc), si no són capaços de diferenciar qui actua democràticament i qui no, tenen un gran problema.

És per això que no s'entenen les passes autonomistes que fa esquerra.

I un símbol d'aquest pas enrera, és que Les Joventuts d'Esquerra, al passar a dir-se Jovent Republicà, han perdut l'esquerra pel camí......