Els Mossos intervenen més de 800 plantes de marihuana i tres armes en pisos de Sant Adrià i Badalona

Els Mossos d'Esquadra van desmantellar a finals de març quatre plantacions de marihuana amb més de 840 plantes en pisos de Sant Adrià de Besòs i Badalona. Paral·lelament, també es van comissar tres quilos de cabdells, 50 grams de cocaïna en roca, tres armes de foc –dos revòlvers i un subfusell- i nombrosa munició. La droga confiscada tindria un valor total de 70.000 euros en el mercat il·lícit.

Desmantellem 3 plantacions de marihuana a Sant Adrià de Besòs i 1 a Badalona, en l'operatiu intervenim drogues, armes i gran quantitat de munició https://t.co/hlwXPl233g pic.twitter.com/OCNd13yZQT — Mossos (@mossos) 8 d’abril de 2018

Drogues, armes i munició, alguns del materials intervinguts per la policia catalana Foto: Mossos d'Esquadra

El primer operatiu policial es va desenvolupar els dies 23, 26 i 27 de març amb tres entrades i escorcolls a tres habitatges del barri de la Mina de Sant Adrià. Es van tancar els tres punts de cultiu de droga i en un dels pisos es va detenir una dona de 32 anys per un delicte de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric.El segon operatiu dels Mossos va succeir el 28 de març amb una entrada i escorcoll en un pis de Sant Roc de Badalona, on es va desmantellar una altra plantació de marihuana.La investigació relacionada amb els tres habitatges del barri de la Mina es va iniciar quan els agents van tenir coneixement i indicis que en aquests pisos s'hi cultivava marihuana. Els investigadors van comprovar que els tres pisos estaven connectats de manera fraudulenta, precària i perillosa a la xarxa elèctrica comunitària, aquest fet constitueix un greu risc d’incendi per sobrecarrega de la xarxa. Arran d’aquests fets els agents van fer els registres, autoritzats pels Jutjats d’Instrucció Número 1, 3 i 5 de Badalona.També es van desmuntar totes les infraestructures necessàries pel cultiu de la marihuana com ara: llums, ventiladors, cablejat, sistema de regadiu, termòstats, aparells d’aire condicionat i filtres inhibidors d’olor. Els tècnics de la companyia elèctrica van desconnectar els comptadors i van restablir la normalitat i la seguretat en el subministrament elèctric dels pisos afectats.La dona de 32 anys detinguda va quedar en llibertat amb càrrecs per ordre del Jutjat de Guàrdia de Badalona. L'endemà, 28 de març, en l'entrada al pis del barri de Sant Roc de Badalona es va desmantellar una altra plantació de marihuana. En aquesta ocasió es van intervenir 144 plantes de marihuana, 2,6 quilos de cabdells preparats per a la seva venda, 50 grams de cocaïna en roca, 115 grams d’haixix i dues armes de foc, un revòlver i un subfusell amb nombrosa munició.La investigació continua oberta i no es descarta que es produeixin detencions relacionades amb els delictes contra la salut pública i tinença il·lícita d'armes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)