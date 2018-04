Rajoy amenaça l'independentisme: «Ara ja saben què passarà si hi tornen»

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha llençat un avís clar i meridià a l'independentisme, en la seva intervenció a la convenció del PP, que aquest cap de setmana té lloc a Sevilla. "Ara ja saben què passaria si això es repeteix", ha amenaçat. El cap de l'executiu estatal ha qualificat el procés com "la major crisi" a la qual ha fet front.

Ha augurat que la crisi catalana serà aviat "un mal record" i que el país seguirà unit i sent un "exemple" de democràcia, de llibertat i de respecte als drets de les persones. A més, també s’ha vantat aquest diumenge d’haver evitat la investidura de Carles Puigdemont. “Gràcies a l’actuació del govern, un processat per la justícia no presideix la Generalitat de Catalunya”, ha afirmat després de recordar que el seu executiu va assumir la “responsabilitat d’actuar” per “frenar la investidura il·legal de Puigdemont” malgrat “les crítiques i la incomprensió” que va generar aquesta estratègia."Les decisions de la justícia s’han de respectar i acatar quan agraden i quan no agraden tant, i ha quedat clar que la llei mana més que qualsevol president, qualsevol partit i qualsevol propòsit”, ha recalcat. També ha apuntat que ara “el més urgent” és que Catalunya “compti amb president viable amb els suports suficients i que sigui quines siguin les seves idees respecti la llei, governi ter tots els catalans i treballi per reconstruït la convivència que el procés s’ha endut per endavant”.

