Cinc mossos a judici per presumptes agressions en les protestes de Can Vies el 2014

Aldarulls al barri de Sants de Barcelona pel desallotjament i posterior inici de l'enderroc del centre okupat Can Vies. Foto: Jordi Borràs

La Secció Segona de l'Audiència de Barcelona jutjarà a partir del proper dimecres a cinc agents dels Mossos d'Esquadra per delictes contra la integritat moral i lesions per presumptament agredir tres manifestants durant les protestes pel desallotjament del centre ocupat Can Vies al maig de 2014.La Fiscalia demana d'un a set anys de presó per aquests cinc agents antidisturbis per suposadament haver agredit tres persones en una de les manifestacions en contra del desallotjament del centre al barri barceloní de Sants. Acusa els agents Francisco Javier G.P., Jesús Antonio Z.R., Daniel M.L. i David V.I. de delictes contra la integritat moral i lesions i, al comandament de l'operatiu policial, Luis Miguel V.F., només del primer d'aquests delictes.Va ser la nit del 27 de maig de 2014, en una manifestació convocada per col·lectius antisistema i anarquistes, relata el fiscal, en un context en el qual alguns es van dedicar a creuar contenidors a mode de barricades, incendiar contenidors i causar danys a cotxes i entitats financeres.Davant la "greu pertorbació de l'ordre públic", efectius dels Mossos van començar a dissoldre la manifestació, i, com a resposta, els concentrats van creuar més contenidors i grans jardineres i es van llançar objectes contra la policia. Quan va acabar la manifestació, sobre les 23.40 hores, quan la plaça de Sants ja estava en calma, els tres denunciants, juntament amb altres veïns i una periodista, estaven davant el portal del número 10 d'aquest emplaçament i, tots ells, en veure que els mossos van començar a córrer cap a ells, es van ficar ràpidament a l'edifici.Els agents acusats van accedir-hi bruscament i van tancar la porta, però, en identificar a la periodista com a tal, per portar el braçalet de premsa, la van fer fora del portal, segons l'escrit. En aquest context van succeir les suposades agressions: Jesús Antonio Z.R. i Francisco Javier G.P. van començar a colpejar repetidament en braços, cames i mans a un dels joves que s'intentava protegir ajupint-se a terra i cobrint-se el cap amb els braços.Daniel M.L. i David V.I. van colpejar amb les seves porres a una altra de les víctimes a la cama, provocant que caigués a terra, on van continuar assestant-li cops, impactant un d'ells al cap, i aquests dos mateixos policies van colpejar al braç a un altre dels joves quan estava dempeus i també li van donar a l'espatlla, tòrax i en el cap.El comandament de l'operatiu, Luis Miguel V.F., va presenciar les agressions "sense fer res" per impedir-les ni recriminar les conductes als seus subordinats; després, va donar l'ordre de desallotjar el portal i, una vegada fora, els joves no van ser identificats ni els policies van redactar cap atestat.La Fiscalia demana set anys de presó per a Daniel M.L. i David V.I. -per dos delictes contra la integritat moral i dues de lesions cadascun dels agents-, tres anys i mig per a Francisco Javier G.P. i Jesús Antonio Z.R. -per un delicte contra la integritat moral i un de lesions per a cada policia- i un any per al comandament de l'operatiu, Luis Miguel V.F. per un contra la integritat moral.Així mateix, reclama la inhabilitació especial dels agents durant dos anys i tres mesos com a funcionaris de les forces i cossos de seguretat de les administracions estatal, autonòmica i local, a més del pagament de diverses quantitats a les víctimes com a responsabilitat civil.El judici arrencarà dimecres 11 d'abril amb la declaració dels cinc acusats a partir de les 10 hores i es perllongarà els dies 12 i 18 d'abril.

