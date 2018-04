Un eurodiputat del partit de Merkel aposta per la mediació de la UE en el procés català

Parlament Europeu. Foto: European Parliament

El Frankfurter Allgemeine inclou aquest diumenge les declaracions de diversos polítics alemanys que demanen mediació en el conflicte català. Un d'ells és l’eurodiputat del CDU -el partit liderat per Angela Merkel- Elmar Brok, qui recomana a la UE que li digui a Espanya que estan preparats per "mediar" si se’ls ho demana.L’única condició que hi posa, però, és l’acceptació de tots aquells catalans que apostin per mantenir-se com a part d’Espanya. "Ens hem de preocupar que ningú negui aquesta possibilitat", precisa. En aquest sentit, assegura que si les dues parts estan d’acord, Juncker i Tusk haurien de proposar un mediador. Amb tot, altres polítics del CDU es mostren contraris a la mediació.