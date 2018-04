VÍDEO Un mort i quatre ferits en un incendi a la Trump Tower de Nova York

#FDNY members remain on scene of a 4-alarm fire, 721 5th Ave in Manhattan. There is currently one serious injury to a civilian, and 3 non-life-threatening injuries to Firefighters, reported pic.twitter.com/c7qeOlDVcf — FDNY (@FDNY) 7 d’abril de 2018

Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 d’abril de 2018

Un home de 67 anys ha mort en l'incendi que la tarda d'aquest dissabte s'ha declarat a la Trump Tower de Nova York, la seu de l'imperi familiar del president del Estats Units, Donald Trump, per un incendi a la planta 50. A més, també ha deixat quatre bombers ferits, tal com ha informat "The New York Times" , citant fonts oficials.Els bombers van rebre l'avís del foc a l'espectacular edifici, situat a la Cinquena Avinguda de la ciutat americana, sobre les 17.30 hores, hora local, i gairebé dues hores després donaven per controlades les flames.Més de 200 bombers van participar per apagar el foc i també es va inspeccionar l'edifici per assegurar que no hi era el president i la seva família. Es desconeixen les causes que van originar l'incendi. Trump, a través d'una piulada, va agrair la feina dels bombers i va enaltir els bons ciments del gratacel.

