Mor una jove de 22 anys en un accident de trànsit a la Ràpita

El Servei Català de Trànsit informa que aquest matí s’ha registrat un sinistre viari mortal a la carretera TV-3408 al punt quilomètric 9,5 al terme municipal de La Ràpita, en sentit Amposta. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 06.45 h.Per causes que encara s'estan investigant, un turisme ha sortit de la via i ha caigut a un canal de reg. A conseqüència d’això, ha mort la passatgera davantera, N.F.S, de 22 anys i veïna de l’Aldea. El conductor del vehicle ha resultat ferit menys greu i ha sigut traslladat a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.Arran de la incidència, s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l’any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d’un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268.

