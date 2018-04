Torrent repta Llarena: «Amb Sànchez, haurà de decidir si respecta l'ONU»

escrivint "una de les pàgines més fosques de la seva història". La màxima autoritat de la cambra catalana

Jordi Sànchez és (de nou) el candidat de l'independentisme a la presidència de la Generalitat de Catalunya. Ara, doncs, la pilota torna a estar a la teulada del jutge instructor del Suprem Pablo Llarena, qui haurà de decidir si permet a l'expresident de l'ANC sortir de la presó per sotmetre's al debat d'investidura. Aquest diumenge, en una entrevista a La Vanguardia , el president del Parlament, Roger Torrent, ha avisat al magistrat que ara "haurà de decidir si respecta les decisions de l'ONU".Per contra, si Llarena opta per no deixar sortir Sànchez de Soto del Real, Torrent considera que el Suprem estaràassegura que el número dos de Junts per Catalunya té tots els drets polítics i, en aquest sentit, recorda que el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides va demanar, com a mesures cautelars, que Espanya garanteixi els seus drets polítics.

Així mateix, Torrent reivindica que la decisió de la justícia alemanya d'alliberar a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont posa en evidència la justícia espanyola i ratifica que un referèndum "no pot ser perseguit en un país democràtic i menys com un delicte de rebel·lió". En la mateixa entrevista, defensa que ara Llarena hauria d'alliberar la resta de presos sobiranistes i "contribuir a generar un clima de normalitat democràtica".



El front comú



Preguntat pel front comú que vol articular per defensar els drets polítics a Catalunya, Torrent explica que el seu objectiu és que "sigui una eina proactiva i eficaç, no pot quedar-se en una fotografia i amb bones intencions", i que vol que sigui el més transversal i ampli possible.



Afirma que hauria de defensar quatre objectius: l'alliberament dels presos sobiranistes, la defensa dels drets i llibertats fonamentals, la recuperació de les institucions i la reivindicació de la política "com a única via per resoldre conflictes polítics".

