Els Mossos adverteixen d'una nova (i perillosa) moda entre els joves

Les modes virtuals i les tendències dels adolescents a la xarxa comporten, sovint, actuacions que poden esdevenir delicte. En aquest sentit, els Mossos d'Esquadra han avisat d'una activitat que ja s'està propagant a nivell internacional, i que podria estendre's encara més a Catalunya i comportar conseqüències d'alarma social: els segrestos simulats.Segons han explicat fonts de la policia catalana a, ja s'han produït casos de joves que competeixen en base al nombre de dies que poden constar com a desapareguts a partir de les denúncies de familiars i amics. En concret, aquests busquen convertir el seu segrest en un episodi viral a les xarxes socials i, en una competició macabra, comparar el nombre de mitjans de comunicació als quals s'ha aconseguit sortir i de quina manera.Els casos de segrest simulat i fingit entre adolescents són comuns, tot i que no s'ha detectat encara un augment destacat de casos en comparació amb els últims anys, precisen els Mossos.Un dels darrers va ser a principis del 2018, en què dues amigues de 17 i 18 anys de Badalona van marxar del centre escolar on cursaven estudis un matí i van aparèixer a la muntanya de Montjuïc de Barcelona amb les mans lligades amb brides, després de 13 hores. En un primer moment, les dues joves van mentir per excusar la seva fugida, tot i que més tard van confessar el segrest fingit a la policia.

