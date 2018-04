VÍDEO L'emotiva carta de Cuixart a Pilar Rahola des de la presó

| 2 comentaris Oriol March

01/01/1970

JxCat torna a apostar oficialment pel seu número dos arran de les mesures cautelars de les Nacions Unides però ja avalua amb ERC la investidura d'un candidat no encausat | La llista no descarta restituir Puigdemont durant la legislatura però no de manera immediata, malgrat el repunt d'eufòria per l'alliberament a Alemanya