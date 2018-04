VÍDEOS Un mosso denuncia com el 155 desprotegeix Catalunya de l'amenaça terrorista

Control antiterrorista dels Mossos d'Esquadra a la carretera de la Rabassada Foto: Adrià Costa

L'article 155 dificulta les tasques de prevenció d'atemptats a Catalunya. Aquesta va ser la denúncia que va fer aquest dissabte David Torrent, mosso d'Esquadra en excedència, en el programa FAQS de TV3. "Hi ha gent dels Mossos que estava davant dels grups terroristes que ara està davant de l'ordinador", va denunciar.

"Hi ha gent dels Mossos que estava davant dels grups terroristes que ara està davant de l'ordinador" David Torrents (Mosso d’Esquadra en excedència) a #FAQSmauerTV3 ▶ https://t.co/7rEXDe8Ky4 pic.twitter.com/L8k9oNTTeJ — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 7 d’abril de 2018

"Invertim els recursos en la prevenció dels atemptats i no en disputes polítiques i en la confrontació dels Mossos" David Torrents (Mosso d’Esquadra en excedència) a #FAQSmauerTV3 ▶ https://t.co/7rEXDe8Ky4 pic.twitter.com/MNg6jDPd0Y — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 7 d’abril de 2018

David Torrents sobre l'acusació de Trapero: "No han pogut pair que un cos com el dels Mossos hagi resolt els atemptats com ho hem fet" a #FAQSmauerTV3 ▶ https://t.co/7rEXDe8Ky4 pic.twitter.com/ZUV6sXgkjC — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 7 d’abril de 2018

En l'entrevista, Torrent accepta que, ara per ara, Catalunya està menys protegida que fa uns mesos i critica que, des que el govern espanyol va agafar el control de la policia catalana, l'ordre de prioritats d'actuació han canviat. "Hem d'invertir els recursos en la prevenció dels atemptats i no en disputes polítiques i en la confrontació dels Mossos", avisa.En relació al cas judicial obert contra l'excap dels Mossos Trapero, l'agent en excedència assegura que l'Estat "no ha pogut pair que un cos com el dels Mossos hagi resolt els atemptats com ho fem fet". Detalla també que el cos policial, a dia d'avui, té moltes dificultats per accedir als diners dels fons reservats per finançar la lluita antiterrorista.

