On i quan plourà aquest diumenge?

L'episodi de pluja començarà este dissabte per les Terres de l'Ebre. Foto: Sofia Cabanes

La primavera continua ben inestable a casa nostra. Aquest cap de setmana ha arribat un nou front amb força núvols i ruixats que acabaran afectant tot el país. No estarà ni de bon tros plovent tot el cap de setmana. On i quan ha de ploure avui?Aquest diumenge, durant el matí, encara cauran xàfecs al Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona i comarques de Girona. En zones com ara la Garrotxa i el Ripollès poden caure localment algunes tempestes. Ràpidament, s’obriran clarianes per la meitat sud del país on quedarà un dia variable, mentre que la nuvolositat no acabarà de trencar-se al terç nord. En aquests punts poden caure xàfecs febles al llarg de tot el dia.Les temperatures seran un pèl més baixes i la majoria de màximes es mouran entre els 16º i els 18º. Vent intens de sud a la franja litoral i a les cotes altes del Pirineu, mentre que el mar es veurà alterat sobretot a la Costa Brava.De cara a l’inici de la pròxima setmana, encara quedarà força inestabilitat i entre dimarts i dimecres s’espera una nova tongada de precipitacions arreu. Tot plegat amb una baixada clara de les temperatures.

