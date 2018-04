Manifestació a Madrid per la «llibertat dels presos polítics catalans»

Centenars de persones, un miler segons els organitzadors, s'han manifestat aquest dissabte a la tarda a Madrid per reclamar la "llibertat dels presos polítics catalans". La protesta ha estat convocada per la plataforma Madrileños por el derecho a decidir.Amb la voluntat de mostrar el rebuig de part de la ciutadania de la capital espanyola a l'acció repressiva d'Espanya vers Catalunya, la marxa ha arrencat cap a les set del vespre a la Puerta del Sol i ha acabat davant el Ministeri de Justícia, on s'ha cantat "L'estaca".La manifestació ha estat encapçalada per una pancarta amb el lema "Llibertat presos polítics. Democràcia. República". Els manifestants han lluït llaços grocs, estelades i banderes republicanes i durant el recorregut de la protesta s'han fet alguns castells.

