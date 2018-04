L'estratègia d'Amnistia Internacional per alliberar els «Jordis»

Amnistia Internacional Catalunya (AIC), que aquest dissabte celebra a Vilafranca del Penedès (l'Alt Penedès) la seva 24ª Assemblea General de Socis, ha aprofitat la trobada anual per estudiar "quins elements té al seu abast per fer més pressió" amb l'objectiu d'aconseguir l'alliberament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i garantir un judici just per a la resta de càrrecs públics empresonats.Adriana Ribas, coordinadora d'AIC, ha reiterat que l'organització considera "desproporcionat" l'empresonament dels Jordis i reclama la retirada immediata dels càrrecs contra ells. Ribas, que ha evitat parlar de presos de consciència "a l'espera que el procés judicial avanci", ha destacat que AIC "segueix treballant amb l'objectiu de garantir un judici just a tots les persones vinculades al procediment judicial contra el procés" tot recordant que la presó preventiva sempre ha de ser l'últim recurs i que el jutge té l'obligació de revisar-la periòdicament.Durant l'assemblea, que ha comptat amb l'assistència de mig centenar de socis, s'ha rendit compte de l'activitat de l'organització l'any passat i s'ha aprovat el pla de treball i el pressupost de l'exercici en curs. Per la coordinadora d'AIC, Adriana Ribas, l'assemblea "és un espai vital" on simpatitzants i socis poden participar i prendre decisions sobre l'organització.Pel que fa al treball específic d'AI a Catalunya, l'organització té entre els seus objectius "vetllar pel respecte als drets humans de totes les persones en el context de la situació sociopolítica actual". És per això que l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i la resta de càrrecs públics ha estat un dels temes centrals de l'assemblea.Ribas ha recordat que des del passat mes d'octubre AIC ve reclamant l'alliberament dels Jordis en considerar que els càrrecs per sedició i la presó provisional són "restriccions excessives". Pel que fa a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull, la posició de l'ONG passa per garantir-los un judici just i també el seu alliberament tot recordant que la presó preventiva ha de ser sempre l'últim recurs.Durant la trobada també s'ha fet balanç de la feina que l'organització ha fet al voltant de l'1-O on va actuar com a observador en diferents col·legis.L'Assemblea també servirà per escollir les persones que formaran part del comitè executiu, entre elles, qui serà el nou president o presidenta d'AIC en substitució de Xavier Burgués, que deixa el càrrec després d'haver complert el termini màxim de pertinença al comitè executiu. Burgués ha estat president des de 2016.

