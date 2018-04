Resposta massiva a Artés contra l'atac feixista

Els manifestants, mans en alt i en silenci, al punt on hi va haver l'agressió. Foto: Pere Fontanals

Membres dels Rebels poc abans d'una manifestació ultra al Bages. Foto: Pere Fontanals

Artés està de fira. Una de les fies sectorials més importants del Bages. Artés està vestit de groc amb llaços als carrers, més que mai i enlloc, i amb un gran llaç que penja del campanar Vell, i que es veu des de l'Eix Transversal. I Artés també està unit i ha rebut aquest dissabte al vespre l'escalf de gent vinguda d'arreu per omplir el parc Can Crusellas i caminar, en silenci i amb els braços alçats fins al punt de la carretera de Prats on un grup del motards feixistes Rebels van agredir tres persones que lligaven llaços grocs al carrer En un poble en fira, i en un parc municipal amb sardanes, poc a poc s'ha anat omplint l'espai fins que passats gairebé vint minuts de l'hora de la convocatòria, la cobla Ciutat de Girona ha aturat la música i els balladors han descansat. Centenars de persones han ocupat l'ample de l'espai. Alguns polítics comarcals, també que hi han donat suport. Junts per Artés, ERC i la CUP, entre d'altres, donaven suport a l'acte, i això s'ha notat en la transversalitat de la convocatòria.L'alcalde d'Artés, el cupaire Ernest Clotet, ha denunciat el feixisme "latent" que pateix la població. "Algú es podria confondre i arribar a creure que són fets puntuals, però hi ha continuïtat entre l'incendi de l'Ateneu la Falç de fa uns anys i l'atac feixista d'ahir", ha indicat. Podria haver-hi afegit també, el conflicte que va existir amb l'enderroc d'un monòlit franquista al cementiri municipal, entre aquestes dues dates.Els representants de l'ANC, Òmnium i dels convocants han insistit en la necessitat de "plantar cara al feixisme", ja que "no és només feina dels independentistes, sinó de tots els demòcrates fer-ho". Tots tres han denunciat la "complicitat" de l'Estat amb aquests moviments "als que no persegueixen judicialment com als polítics catalans o altres artistes díscols amb el poder".Una sardana interpretada per la pròpia cobla Ciutat de Girona ha donat el peu a la marxa, de poc més de 50 metres, que ha desplaçat els manifestants en silenci i amb les mans alçades fins al punt on hi va haver l'agressió, a pocs metres també d'on els Rebels es reuneixen cada divendres a la nit. Allà s'hi han fet tres minuts de silenci i s'hi ha deixat la pancarta que encapçalava la manifestació: "Artés antifeixista". Tothom ha aplaudit.Els Rebels és un grup de motards feixistes i etnicistes d'Artés molt violents. El passat mes de febrer van participar activament en la manifestació feixista de Balsareny organitzada per la plataforma "Por España me Atrevo", de la que hi formen part, entre altres, pel partit ultra Democracia Nacional.El 2013 varen protagonitzar una batalla campal contra els Pawnees MC de Terrassa al barri del Poble Nou de Manresa durant les seves festes. Els Mossos d'Esquadra van practicar quinze detencions entre els dos grups, i van requisar punys americans, armes blanques, porres extensibles i altres objectes contundents. Dos anys després, el jutge els va absoldre tots quinze.Però el capítol que més mostra el seu tarannà va tenir lloc el 2015, quan la Policia Nacional espanyola va detenir vuit membres dels Rebels acusats d'extorsions, coaccions, lesions, amenaces i grup organitzat. Segons la policia, se'ls acusava d'una pallissa a Madrid on la víctima va resultar ferida greu.Ideològicament es defineixen com a tradicionalistes, espanyolistes, cristians i etnicistes segons els valors que defensen en el seu ideari: "la nostra pàtria, creences religioses, la cultura a la que pertanyem, ideologia que professem i la família".

