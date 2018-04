Descarten que l'atropellament mortal a Münster sigui un atemptat

TURISTA o RESIDENT A MÜNSTER evita el centre de la ciutat i per seguir info oficial atropellament massiu a #Münster segueix @Polizei_nrw_ms #kiepenkerl #Muenster https://t.co/uoSPGMinLR — Protecció civil (@emergenciescat) 7 d’abril de 2018

Ich bin tief betroffen von dem schweren Vorfall in #Münster. Mein ganzes Mitgefühl und Solidarität den deutschen Bürgern, den Vertretern vor Ort und der Bundesregierung — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 7 d’abril de 2018

17.05 h: Imatges del lloc del que segurament ha estat un atemptat. És el centre de Münster, localitat a l’oest d’Alemanya. El balanç provisional és de 3 morts i 30 ferits. pic.twitter.com/Sw8hnAKdfr — Sergi Maraña🎗🇧🇪🇨🇭🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇩🇪 (@SergiMaranya) 7 d’abril de 2018

L'atropellament massiu al centre de la ciutat de Münster, que ha acabat amb almenys tres morts, no ha estat un atemptat, segons la policia alemanya. No obstant això, l'accident que ha tingut lloc en aquesta ciutat de l'estat de Rin del Nord-Westfàlia i que ha deixat una vintena de ferits, ha colpit amb força durant la tarda de dissabte, provocant una onada de solidaritat envers Alemanya.Entre les víctimes mortals hi ha el conductor del vehicle, que s'ha suïcidat amb un tret al cap, segons autoritats alemanyes. L'home tenia nacionalitat alemanya i 48 anys. No tenia antecedents però, segons mitjans locals, sí que patia problemes psicològics.Durant la tarda, la policia ha envoltat el punt de l'incident i ha demanat als turistes i a la població evitar el centre de la ciutat. Al lloc s'hi han desplaçat diversos efectius dels Bombers, serveis mèdics i la policia, que han buscat explosius, en el marc d'una operació policial desplegada, també, al restaurant Kiepenkerl, al centre de la ciutat. Segons la policia alemanya, però, no ha calgut buscar més sospitosos de l'atropellament.Protecció Civil també ha emès un missatge dirigit als catalans turistes o residents a Münster, en què ha instat a seguir tota la informació de l'atropellament a través de canals oficials.El president català a l'exili, Carles Puigdemont, que aquest dissabte ha ofert la primera roda de premsa a Berlín després de sortir de la presó de Neumünster, ha afirmat estar "profundament afectat pel greu incident" de Münster, i ha fet arribar "tota simpatia i la solidaritat" als ciutadans alemanys, representants locals i al govern federal del país.El ministre de Justícia espanyol, Rafael Catalá, ha estat un dels primers en reaccionar a l'atropellament. "Espanya ofereix a Alemanya tota la solidaritat i el suport", ha afirmat, així com també a les famílies de les víctimes. Catalá també ha destacat el "compromís" de l'estat espanyol "contra el terrorisme".

