El missatge familiar que va rebre Puigdemont poc abans de ser detingut

El president català a l'exili, Carles Puigdemont, ha desgranat aquest dissabte en la primera roda de premsa després de sortir de la presó que hi hagués "premeditació" en la seva tornada des de Hèlsinki en cotxe, tal com s'havia especulat, i ha explicat el motiu. Aquell va ser el moment en què la policia alemanya el va detenir, poc després de creuar la frontera i entrar en aquest país."Pocs minuts abans de ser detingut a Alemanya, jo acabava de rebre un missatge de les meves filles i la meva dona que havien arribat a Bèlgica per passar amb mi la Setmana Santa", ha anunciat el líder independentista, que ha afegit: "Ja us podeu imaginar el xoc que va suposar això".Sobre l'experiència a la presó de Neumünster, ha afirmat que li ha "reforçat les conviccions i la necessitat de plantar cara a la política de l'estat espanyol". A més, ha afegit que el tracte ha estat "professional" durant els 12 dies en què ha estat pres. Malgrat que no pot sortir d'Alemanya, el seu propòsit és tornar a Bèlgica, des d'on espera poder continuar explicant la situació catalana i projectar la seva defensa.

