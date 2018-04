Elisenda Paluzie: «No entenc que la investidura de Sànchez tingui sentit i la de Puigdemont no»

Ni ERC ni el PDEcat, al menys a nivell de direcció, han tingut mai cap intenció d´arribar de forma efectiva la independència. Per això no hi havia res preparat, i per això els va agafar per sorpresa l´exit de l´1-O i no sabien com fer-se enrrera. Per això la "proclamació" inexistent del 27-O i la desbandada posterior. Per això tots es varen agafar al 21-D, i per la mateixa raó tots es moren de ganes de poguer enterrar el Puigdemont i aparcar l´independentisme. Es volen rendir però no saben com fer-ho sense que els més de dos milions de votants s´enfadin.