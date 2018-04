Un Barça de rècord

Dos clubs històrics 🙌

Rècord del Barça. La victòria contra el Leganés amb tres gols de Messi (3-1) ha permès als homes d'Ernesto Valverde igualar la ratxa històrica de partits sense perdre vigent des de feia quasi quatre dècades. A més, deixa l'Atlètic de Madrid a 12 punts a l'espera que demà s'enfronti al Reial Madrid en el derbi de la capital espanyola.El Barça porta 38 partits invicte en la competició domèstica i, d'aquesta manera, ha igualat les 38 jornades sense conèixer la derrota de la Reial Societat (1979/80), just quan ha fet un any de l’última desfeta blaugrana a la Lliga (2-0 contra el Màlaga).El protagonista absolut aquest vespre al Camp Nou ha estat Leo Messi que ha completat un hat trick i en suma 29 a la Lliga. Un gol de falta al minut 27 ha obert el marcador que ha completat amb dos gols més al 32 i al 87. Abans, Nabil El Zhar havia neguitejat el coliseu blaugrana marcant el 2 a 1 al minut 68.El Barça ha celebrat el rècord amb una piulada en català i basc per recordar el mític equip de la Reial Societat que l'ha mantingut durant tants anys.

