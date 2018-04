El PP qüestiona la lleialtat d'Alemanya... i el funcionament de la UE

A la Ministra socialdemócrata alemana que tan contenta está con la decisión de eximir a @KRLS del delito de Rebelión, me la traía yo a pasear por varios pueblos de la Cataluña interior a ver si todo le seguía pareciendo tan “normal”. pic.twitter.com/XrD4ZBC6Ap — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 7 d’abril de 2018

El president espanyol, Mariano Rajoy, a la Convenció de Sevilla.

L'alliberament de Puigdemont i, sobretot, l'aval de la decisió per part de la ministra de Justícia alemanya han impactat en un PP que aquest cap de setmana celebra la seva convenció a Sevilla. Dirigents importants del partit i del mateix govern espanyol han qüestionat la lleialtat d'Alemanya i, fins i tot, han arribat a qüestionar un dels elements nuclears del funcionament de la Unió Europea com és la lliure circulació a partir del tractat de Schengen. Rajoy ha intentat moderar les crítiques però l'ambient general és de crispació.Els primers en queixar-se han estat el ministre d'Afers Exteriors, Alfonso Dastis, però també la mateixa Moncloa. Dastis ha considerat que les declaracions de la ministra d'alemanya de Justícia, Katrina Barley, -que donava suport a la decisió del jutge- eren "un tant desafortunades". "Entrar a comentar decisions dels jutges no ens sembla el més apropiat en aquest moment", afirmava, acte seguit. De la mateixa manera, fonts del govern espanyol han indicat que la ministra havia "sortit del guió" marcat per l'executiu d'Angela Merkel i que les declaracions “no són pròpies de països amics”Xavier García Albiol, també ha afegit des de Sevilla que tot plegat podia malmetre la "confiança" dels ciutadans espanyols en les institucions europees. Amb més contundència ho ha expressat Albiol a través del seu compte personal de Twitter. "A la ministra socialdemòcrata alemanya que tan contenta està amb la decisió d'eximir Puigdemont del delictes de rebel·lió, me l'emportava jo a passejar per diversos pobles de la Catalunya interior", ha afirmat, i ha sentenciat: "A veure si tot li seguia semblant tan normal".La decisió judicial ha estat molt comentada pels màxims dirigents polítics de l'Estat. Si bé el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha deixat clar en la mateixa trobada popular que el tema era "absolutament judicial", qui ha entomat el paper dur de l'executiu ha estat la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría . “Això és una batalla, a vegades semblarà que guanyin, però guanyarem nosaltres perquè la democràcia està del nostre cantó”, ha afirmat contundentment.El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha valorat també l'actitud de la ministra alemanya: "Crec que la tasca dels governs ha de ser la de respectar la independència del poder judicial, acatar les resolucions judicials". I malgrat que ha dit que no s'ha d'entrar a comentar-les, sí que ha recordat que dilluns passat, la fiscalia alemanya va emetre un informe on avalava l'auto del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. En aquest punt, Catalá ha realitzat una contundent defensa de la feina de Llarena, sobre qui ha dit que "ha fet una tasca d'instrucció sòlida durant mesos", i ha afegit que la seva interlocutòria de processament "té fonaments sòlids".A més, i sobre la interpel·lació directa que els ha fet Puigdemont aquest dissabte per aconseguir vies de diàleg, el ministre de Justícia ha tornat a deixar clar, des de Sevilla, que no dialogaran "mai" amb ell, ja que és un "pròfug" de la justícia espanyola. En aquest sentit, ha dit que només es produirà la interlocució quan "es compleixi la llei", i si Catalunya va cap a unes noves eleccions, fonts del PP també han avançat que l'Estat impugnarà qualsevol decisió de la justícia alemanya favorable als interessos del president.Una de les advertències més dures, però, ha vingut de la mà del portaveu del PP al Parlament europeu, Esteban González Pons. "Si l'euroordre no funciona, el tractat de Schengen no té sentit", ha avisat, i ha afegit: "Perquè Schengen tingui sentit, l’euroordre ha de tenir sentit, i si algú intenta fer un cop d’estat i no és retornat al país on l’ha intentat donar, pot ser que haver aixecat la frontera s’acabi convertint en una mala decisió".D'aquesta manera ha contraposat l’actuació de la justícia alemanya a la que tindria –ha dit- la justícia espanyola. "Si algú reclamés la devolució d’un colpista a Espanya creieu que els jutges del Tribunal Suprem espanyol s’hi negarien? Estic segur que no, perquè nosaltres, de veritat, creiem que Europa o és un projecte solidari de mútua confiança o no és", ha sentenciat.Després d'aquestes dures declaracions, Rajoy ha hagut de rebaixar el missatge enviat a Alemanya i Europa. Concretament, ha afirmat que la Unió Europea té prou "intel·ligència i habilitat" per solucionar "problemes" com el relatiu a l'alliberament de Puigdemont, i s'ha entestat en posar de relleu el valor de l'espai comú, on ha dit que es comparteixen valors com la democràcia, la llibertat, els drets humans i l'imperi de la llei: "Això és Europa, la normalitat, el sensatesa i el sentit comú".

