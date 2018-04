Un centenar de persones es manifesten a Barcelona contra el turisme de creuers

Coincidint amb l'arribada a Barcelona del Symphony of the Seas, el creuer més gran del món, un centenar de persones s'han manifestat aquest dissabte a la tarda al port de la capital catalana per denunciar els perjudicis que comporta per a la ciutat l'arribada d'aquests grans vaixells. En aquest sentit, Maria Garcia, de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, ha criticat que creuers de les dimensions del Symphony of the Seas, que portarà 180.000 creueristes a Barcelona al llarg de l'estiu, contribueixen a la contaminació de la ciutat, la massificació turística i afecten negativament l'economia local.Garcia també ha lamentat que l'Ajuntament de Barcelona, en comptes de posar fre al turisme de creuers, l'està potenciant donant suport a la construcció de dues noves terminals al Moll Adossat. "Cada cop hi ha més turistes al carrer i menys veïns als barris i el que veiem és que passen els anys i les polítiques no s'encaminen a fer un gir en aquest sentit", ha reblat Garcia.La manifestació, que ha estat conveocada per l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, entre d'altres associacions, ha sortit als volts de tres quarts de cinc del Portal de la Pau, just davant de les Golondrines, i s'ha dirigit fins la rotonda d'accés a la terminal on fa escala el Symphony of the Seas.Portant pancartes on es podia llegir "Stop creuers a Barcelona" o "Bye bye creuers", els manifestants han cridat consignes contra un model turístic que, afirmen, no beneficia en res a la ciutat perquè contribueix a potenciar problemes com la massificació turística, amb el conseqüent encariment dels lloguers, i que fa molt de mal al comerç local.

