24 hores donant voltes a la Model per denunciar la repressió espanyola

Arrenca la caminada de 24 hores al voltant de la Model amb crits de "llibertat presos polítics" @btvnoticies pic.twitter.com/VFMsw4v5li — Sara López Gil (@SaraLos91) 7 d’abril de 2018

El CDR de l'Esquerra de l'Eixample ha organitzat una mobilització de 24 hores, fins el migdia de diumenge, en solidaritat amb els presos polítics, els exiliats i tots els represaliats per l'Estat. L'objectiu d'aquesta és caminar ininterrompudament al voltant de l'antiga presó de la Model. Un dels seus participants, l'Àlex, ha explicat que la marxa va "molt bé", però que tothom ha d'afrontar "onades de gestió emocional" al llarg de la mobilització. Però es manté ferm: "No es dorm, això és imparable". Al llarg d'aquestes 24 hores es faran diverses activitats com ara cercaviles, música en viu i una xocolatada popular, i es comptarà amb l'assistència de familiars dels "presos polítics".L'activista destaca l'"energia" i "bon rotllo" que hi ha durant la marxa, i remarca que el CDR ha escollit la Model perquè és "símbol de la repressió, del que va ser el franquisme i del que continua sent el feixisme". "Té molta càrrega potent", deixa clar. Des d'un punt de vista més personal, també reitera que a vegades li arriba el "cansament", la "negativitat" o bé "molta energia", sensacions que cal anar gestionant. També cal tenir en compte la resistència física i, en acabar la marxa de 24 hores ininterrompudes, la important recuperació posterior.Tres parades amb menjar i marxandatge marquen el punt central de la mobilització, al costat d'una barra de bar. Des d'allà els activistes preparen pancartes, organitzen el comptador de la marxa, i animen els ciutadans que secunden la Caminada per la Llibertat. Una de les activistes crida amb un megàfon "llibertat presos polítics", després que soni "Els Segadors". També crida el nom de tots els líders independentistes que hi ha entre reixes o a l'"exili", seguit de la paraula "llibertat" que proclama la resta de manifestants.Es preveu l'assistència de Laura Masvidal, dona del conseller d'Interior, Quim Forn; Xavier Sànchez, germà del candidat a la investidura, Jordi Sànchez; a més de Pepe Beunza, l'artista Ferran Garcia Sevilla, el regidor d'ERC a Sant Joan de Vilatorrada (Bages) i pallasso acusat de desobediència, Jordi Pesarrodona, entre d'altres. Els beneficis es destinaran a la Caixa de Solidaritat i a la caixa contra la repressió de l'associació Irídia.

