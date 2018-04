«Hi ha més dignitat en una nena de 7 anys que en tot el govern espanyol»: l'emotiva carta dels pares de Rovira

"Volem agrair les nombroses mostres de suport i col·laboració cap a la nostra filla davant el fet ineludible d'haver hagut d'exiliar-se". Així comença la carta que els pares de Marta Rovira, Joan Rovira i Rosa Vergés, han publicat aquest divendres al 9 Nou, i que ha difós a través de les xarxes socials Joan Ignasi Elena, que entre altres càrrecs va coordinar el Pacte Nacional pel Referèndum.En la missiva, els pares de Rovira recorden que la seva filla ha marxat "per no acabar sent un altre pres polític", i lamenten que hi hagi "més dignitat, veritat i noblesa en els ulls d'una nena de tan sols set anys, que en tota la plana major del govern espanyol i de tots els tribunals".Es refereixen, així, a la filla de Rovira, que "de cop s'ha fet gran i ho entén tot". En aquest punt, recorden la "difícil" situació que estan vivint, amb citacions, ponències, interlocutòries, recursos, presons incondicionals, fiscalies i jutges, entre d'altres, que esperen que quedin en un "no-res" quan les dues es puguin tornar a trobar. "Gràcies a tots", acaben, i envien un missatge: "La nostra filla us envia una molt forta abraçada".Per la seva part, l'escola de la filla de Rovira també va difondre fa uns dies una emotiva carta, en què expressava el suport, el compromís i la solidaritat amb la dirigent republicana : "A tots i a totes, us volem a casa i a l'escola".

