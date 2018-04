VÍDEO L'emotiva carta d'un avi de 80 anys de Reus a la germana de Puigdemont

Els Avis i Àvies per la llibertat de Reus són una mostra clara de lluita, perseverança i de convicció. Aquest dissabte, en les seves particulars voltes a la plaça del Mercadal per exigir l'alliberament dels presos polítics, han comptat amb la participació d'una persona molt especial, la germana del president Carles Puigdemont, la Montserrat, qui ha rebut un regal molt emotiu per part de Ramon Sans, un avi de 80 anys. Sans ha llegit una carta redactada amb el cor que ha emocionat a les més de 350 persones que han participat en aquest acte. L'avi li ha dit a la germana del president a l'exili que l'enveja perquè "no tots podem dir que un familiar nostre és un exemple a seguir per aconseguir la llibertat i la independència del seu poble".També ha dedicat unes paraules, als familiars dels presos i als exiliats dient-los que "el nostre cor i el nostre pensament sempre estarà amb vosaltres".Després d'acabar la lectura de la carta, Sans li ha regalat a Puigdemont un ram amb vuit roses grogues, una per cada dècada que ha viscut.Tirant de tòpics, aquesta és una d'aquelles ocasions en les quals -més que mai- una imatge val més que mil paraules. Aquesta és la lectura de la carta d'en Ramon Sans:

