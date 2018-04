Agredeixen un home que arrencava llaços grocs a Osona

A Sant Julià de #Vilatorta som gent de pau, i defensem les nostres idees de manera no violenta i enraonant, aquest és el caràcter del nostre poble! Per això condemnem qualsevol acte violent, sigui del signe que sigui. Aquí és benvingut tothom, pensi com pensi, dins la fraternitat — Joan C. Rodríguez (@joancrodriguez) 6 de abril de 2018

És intolerable qualsevol tipus d'agressió, lluitarem contra aquestes conductes perquè van en contra de tots i de tothom. Per sort són fets aïllats, no representatius del caràcter obert de la nostra societat. — Joan C. Rodríguez (@joancrodriguez) 6 de abril de 2018

Des del @CDR_Vilatorta condemnem tots els actes violents vinguin d'on vinguin i apostem per la convivència en el nostre poble @aj_SJV — CDR Vilatorta #ElPoderDelPoble (@CDR_Vilatorta) 7 d’abril de 2018

Agressió a Sant Julià de Vilatorta contra un home que estava retirant llaços grocs dels que reivindiquen la llibertat dels presos catalans. Dos joves del municipi van enfrontar-se amb un home de 59 anys d'edat, segons ha confirmat un portaveu de la policia autonòmica a. L'afectat va patir diverses contusions i va ser traslladat a l'Hospital Universitari de Vic, que va qualificar el seu estat de "menys greu".Els fets es van produir pels volts de les set de la tarda a l'Avinguda de Vic, quan es va aturar un vehicle i el conductor, un veí de 25 anys, va clavar diversos cops a l'home després d'una forta discussió. Després de rebre els cops, l'home va avisar els serveis d'urgència i van fer cap al lloc una ambulància del SEM i tres dotacions de Mossos.La persona agredida, que no és veïna del municipi, estava a Can Planas, un establiment de la congregació religiosa de Los Legionarios de Cristo, tot fent-hi un recés espiritual. Abans que acabés la sessió, va sortir del centre i es va posar a treure treure els llaços grocs, molt abundants en aquella zona.Abans de produir-se l'agressió, d'altres ocupants de vehicles ja l'havien increpat però sense parar-se. L'avinguda de Vic és la carretera principal per on passen la majoria de vehicles que accedeixen al nucli urbà.Testimonis presencials assenyalen que el conductor d'un segon vehicle no seria un altre agressor sinó que s'hauria aturat per descompartir la baralla, una hipòtesi que els Mossos no descarten. Un dels presumptes joves implicats -identificat per la matrícula del seu cotxe, segons sembla- ha estat citat a declarar per aquests fets.L'alcalde de Sant Julià de Vilatorta, Joan Carles Rodríguez (ERC), condemna l'acte. Amb una piulada, remarca que "som gent de pau i defensem les nostres idees de manera no violenta". "Aquí és benvingut tothom, pensi com pensi, dins la fraternitat", afegeix tot remarcant que "és intolerable qualsevol tipus d'agressió" i que "per sort, són fets aïllats, no representatius del caràcter obert de la nostra societat".El CDR del municipi osonenc també ha condemnat l'agressió.

