Sáenz de Santamaría adverteix l'independentisme: «Guanyarem nosaltres»

Vós sou una persona que, en un moment en què les coses encara es podien ARREGLAR, us en vau desdir. Primer molta faramalla: un despatx nou, i molta expectació. Vau venir UNA vegada (altres vegades però era per a altres coses), vau parlar amb DUES persones... i ja no vau venir més (amb aquesta finalitat). Donades aquestes circumstàncies, si teníeu una mica de vergonya, callaríeu. I no sols no calleu, sinó que, fins i tot, us permeteu de fer-hi conya. Prou d'aquest color, senyora!!