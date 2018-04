La germana de Puigdemont nega la malversació: «El meu germà no és un lladre»

Més de 350 persones criden «Puigdemont, president» a la plaça del Mercadal de Reus. La germana de @KRLS participa en l'acte dels @avisiaviesreus pic.twitter.com/50wDMp3Bvl — NacióTarragona (@naciotarragona) 7 de abril de 2018

La germana del president Carles Puigdemont, Montserrat Puigdemont, ha participat aquest dissabte en l'acte reivindicatiu que protagonitza el col·lectiu dels Avis i Àvies per la llibertat de Reus. Allà ha assegurat que, a nivell personal, està "molt tranquil·la" perquè el seu germà "no és un lladre i no inverteix diners allà on no els ha d'invertir". Així mateix, ha afegit que no entén com se l'acusa de malversació de fons públics si el president del govern espanyol i el ministre d'Economia, "els que fan la fiscalització d'on van a parar els diners públics de la Generalitat, diuen que no hi ha hagut cap inversió cap al referèndum".Per altra banda, la germana del president ha destacat que "veure'l fora" de la presó Neumünster després de 12 dies "és un gran alleujament a nivell familiar" i ha afegit que, com a ciutadana, "també representa una alegria immensa perquè suposa que com a mínim s'hagi de replantejar la situació, no només la seva, sinó què és el que fan encara els nou a la presó i els altres que estan perseguits".La decisió de la justícia alemanya de deixar sortir el president de la presó després de pagar una fiança de 75.000 euros és interpretada per Puigdemont com "un toc d'atenció molt fort de com s'estan fent les coses". En aquest sentit, no dubta en afirmar que aquest alliberament deixa clar que "quan hi ha un conflicte o una desavinença política s'ha de resoldre a través del diàleg i no es pot negociar a través de cops de porra ni judicis injustos ni d'acusar la gent de delictes que no han comès".Montserrat Puigdemont encara no ha parlat "directament" amb el seu germà després de sortir de Neumünster. La gironina apunta que "són dies complicats i amb moltes gestions a fer" i ha afirmat que "òbviament" s'estan reservant els minuts de trucades per a la seva cunyada i les nebodes, així com pels advocats i diputats.Aquest divendres, Carles Puigdemont va sortir de la presó després de 12 dies tancat. L'audiència territorial d'Schleswig-Holstein el va deixar en llibertat, al considerar que quedava descartat el delicte de rebel·lió per manca de violència. Mentre la germana del president era a Reus, Puigdemont oferia la primera roda de premsa després del seu alliberament des de Berlín, on ha fet una crida a l'estat espanyol a "respectar els resultats de les eleccions del 21-D" i ha tornat a proposar Jordi Sànchez per ser escollit president".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)