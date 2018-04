La malversació de Puigdemont també podria caure per manca d'informació

Els arguments que esgrimeix el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena per justificar la detenció i extradició a l'estat espanyol pel malversació del president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, són pocs. Aquest és un dels motius pels quals el Tribunal Superior de Schleswig ha deixat el líder independentista en llibertat, segons destaca la revista alemanya Der Spiegel Segons aquesta, les explicacions de Llarena en l'euroordre són dèbils, ja que no escriu "ni una sola paraula" sobre quina és la relació entre Puigdemont i la possible rebel·lió. Per això, Der Spiegel avança que, sense més arguments i explicacions de Llarena, l'extradició no podria justificar-se i, per tant, no tindria lloc.Per la seva part, Llarena ja va anunciar que estudiava recórrer a la justícia europea per poder extradir Puigdemont per rebel·lió, a través d'una qüestió prejudicial davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

