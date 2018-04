La Crida per Llibertat fa 15 minuts de silenci al TSJC pels presos i contra la repressió

Acció de la Crida per la Llibertat davant del TSJC.

La Crida per la Llibertat ha organitzat aquest dissabte el seu primer acte. Han estat 15 minuts de silenci davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), al passeig de Lluís Companys de Barcelona, per exigir la "llibertat dels presos polítics" i denunciar "la repressió judicial" a Catalunya.Unes 150 persones han envoltat parcialment el palau de justícia portant cartells amb lemes com "fora jutges d'ocupació" o "sense separació de poders no hi ha democràcia". Malgrat que l'acció ha estat controlada pels Mossos d'Esquadra, aquests no han intervingut. "Tot el que representa la col·laboració amb el manteniment del 155 al nostre país serà objectiu de la Crida en les properes setmanes amb accions de protesta no violentes com la d'avui", ha confirmat el portaveu de la Crida per la Llibertat, Àngel Colom."Estem parlant d'espais de repressió que poden ser judicials, però també policials, militars o econòmics", ha detallat Colom. "Fins i tot farem una visita al Palau de la Generalitat: està buit, desert i fa tristor de veure com està desocupat per culpa del 155", ha recordat el portaveu de la Crida per la Llibertat.

