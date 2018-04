El govern espanyol retreu a l'alemany que vegi bé l'alliberament de Puigdemont

El Gobierno va decidir usar la justícia política per solucionar el “problema”

català. I com que no en tenien prou inhabilitant uns quants polítics i algun

líder social sinó que calia destruir-los i fotre'ls 30 anys a la presó en

aplicació del “pormisgüevos”, van optar per la rebel·lió. Però la rebel·lió

necessita violència. I com que no n'hi ha hagut, van haver d'inventar-se-la.

Per poder calcar el model que tan bé els va funcionar a Euskadi. Però això no

és Euskadi. I al final la justícia alemanya els ha destrossat l'estratègia.

Per molt que el portaveu del Gobierno, Méndez de Vigo, surti avui a la roda

de premsa posterior al Consejo de Ministros amb cara de “aquí no ha passat

res”, la hòstia ha estat amb la mà oberta i fa 24 hores que l'Estat, la

justícia política i l'Executiu recullen dents del terra. I el més trist és al

nivell dels arguments de defensa: “Oh, és que la fiscalia sí que ens va donar

la raó”. A veure una cosa, però que és aquest argument de merda? 1/ la

fiscalia no jutja. Aquí potser sí, però a Alemanya decideixen els jutges, que

d’aquí els ve el nom: jutges, jutgen. Fiscals, “fiscalitzen” i 2/ la fiscalia

pot dir missa, com la va dir aquí quan va defensar la posada en llibertat de

Quim Forn i el jutge el va mantenir segrest.. ai, perdó... empresonat.

Som República !!*!!