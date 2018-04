Puigdemont: «Jordi Sànchez ha de poder ser escollit president»

A continuació, el vídeo íntegre de la compareixença de premsa.





Puigdemont ha escollit Berlín per fer la primera roda de premsa després del seu alliberament . El president a l'exili ha assegurat que "Jordi Sànchez ha de poder ser escollit president" i ha fet una crida a l'Estat a "respectar els resultats de les eleccions del 21-D". També ha reclamat una mediació internacional per resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya.Puigdemont, que ha estat acompanyat per un nombrós grup de diputats de Junts per Catalunya i ERC, ha explicat que continuarà a Alemanya –no pot sortir del país- però que si finalment es descarta l'extradició la seva voluntat és tornar a Bèlgica per continuar la tasca al capdavant del govern a l'exili. En aquest sentit ha confirmat que el seu domicili provisionalment se situarà a la ciutat de Berlín.De fet, ha explicat que voldria tornar a poder viatjar arreu d'Europa –ha estat a Dinamarca, Suïssa i Finlàndia, a banda de Bèlgica- malgrat que això té un risc. "Prendre part del risc és una de les meves feines" per tal d'explicar la situació catalana.Puigdemont ha assegurat que no hi ha cap escenari alternatiu a la investidura de Jordi Sànchez. En aquest sentit ha reiterat que la resolució de Nacions Unides és una "oportunitat" i espera que l'Estat l'aprofiti. En aquest sentit ha evitat postular-se com a candidat si, finalment, la justícia espanyola impedeix aquesta via. Tot i això, tampoc ho ha descartat absolutament recordant que la seva renúncia va ser "provisional"."Té intactes els seus drets com a diputat i, per tant, pot ser elegit president", ha insistit. També ha descartat renunciar a l'acta de diputat per facilitar-ne l'elecció en segona volta.Després de la roda de premsa, Puigdemont i els diputats independentistes han sortit a l'exterior de l'edifici per cantar Els Segadors amb rams de flors grogues.Aquest divendres, Puigdemont va poder sortir de la presó de Neumünster, al nord d'Alemanya, després de 12 dies. L'audiència territorial d'Schleswig-Holstein el va deixar en llibertat, al considerar que quedava descartat el delicte de rebel·lió per manca de violència. Malgrat que el procés d'extradició continua, només ho farà per un delicte de malversació. Una decisió que torpedina l'estratègia de l'Estat Només sortir de la presó, el primer que va fer Puigdemont va ser fer una crida al diàleg dirigida al govern espanyol: "El temps del diàleg ha arribat. No hi ha excuses per no trobar una solució política", ha recalcat el dirigent català. El president va sortir de la presó havent pagat una fiança de 75.000 euros, abonada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural. Posteriorment, va adreçar un missatge d'àudio als catalans.

