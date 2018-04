El PP insisteix en comparar la situació a Catalunya amb la d'Euskadi amb ETA

La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, ha comparat aquest dissabte la situació que es viu a Catalunya amb el clima social i polític que hi havia al País Basc quan ETA estava activa. “Fa sis o set anys no ens imaginaríem que avui al País Basc viuríem amb tranquil·litat, normalitat i convivència, i per tant a Espanya ja hem estat capaços de, junts, des de la llei i l’estat de dret, de tornar a la convivència una comunitat autònoma com el País Basc”.Això, segons Montserrat, “ho va fer un govern del PP” i per tant “a Catalunya per descomptat que el futur passa per la concòrdia” on els populars actuaran “des de la generositat vetllant per l’estat de dret”. “Jo se perfectament que a Catalunya continuarà havent-hi independentistes però l’important és fer polítiques de convivència sense partir la societat en dos”, ha afirmat la ministra, que ha recordat també la situació que es va produir al seu municipi, Sant Sadurní d’Anoia, després de l’1-O, on se la va intentar declarar persona non grata.Ha fet aquestes manifestacions durant la participació a la taula “El secessionisme català” de la Comvenció que el PP celebra a Sevilla, a la que també han participat el diputat del PPC Jordi Roca i el secretari de Relacions Internacionals del PP, José Ramón García Hernández.Aquest dissabte també tindrà lloc un altre acte amb el títol “Espanya: Un gran país” amb la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, els ministres De la Serna i Méndez de Vigo, el president de Societat Civil Catalana, José Rusiñol, i el vicepresident del Grup Popular Europeu, Paulo Rangel.

