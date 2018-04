Un ajuntament de la Noguera fa onejar les banderes d'Alemanya, Escòcia, Suïssa i Bèlgica

L' Ajuntament de Torrelameu ha decidit penjar les banderes de Suïssa, Bèlgica, Escòcia i Alemanya després de les decisions judicials d'aquesta setmana i que han deixat en llibertat els consellers i el president de la Generalitat a l'exili.Des del consistori d'aquest municipi de la Noguera s'apunta que s'han hissat aquestes banderes com agraïment i per reconèixer que en aquests països hi ha una "plena justícia" i "democràcia".Cal recordar que les justícies d'Alemanya, Escòcia i Bèlgica han deixat en llibertat a Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i els consellers Comín, Serret i Puig, respectivament. En el cas de Suïssa ja han advertit que no extradeixen ningú per "delictes polítics".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)