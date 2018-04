VÍDEO Atac feixista a veïns d'Artés que penjaven llaços grocs

🔴 #AlertaUltra

Ahir a la nit a Artés un grup d’ultres va agredir a una colla que posaven llaços grocs per la fira del poble @jordiborras @MNAnoticies #Bages pic.twitter.com/evakMsCdcV — Ton Pagès (@tonpagescatala) 7 d’abril de 2018

Membres dels Rebels poc abans d'una manifestació ultra al Bages. Foto: Pere Fontanals

Un grup d'ultres espanyolistes ha atacat, aquest dissabte de matinada, diversos ciutadans d'Artés (el Bages) que penjaven llaços grocs en aquesta localitat, aprofitant la fira que s'hi ha de celebrar aquest cap de setmana. Entre els agressors s'ha pogut identificar membres d'un grup de motards del poble, els Rebels, coneguts per la seva vinculació amb la ultradreta.L'atac ha tingut lloc al voltant de les 2.00 de la matinada al carrer Rocafort, quan els voluntaris preparaven l'ambientació en favor dels presos polítics de cara a la fira. En aquell moment, un grup de persones ha sortit d'un bar i s'hi ha acostat entre crits antiindependentistes i insults, i les ha començat a agredir.Arran de l'atac, diverses persones han resultat ferides amb contusions i almenys tres persones han hagut de ser ateses al Centre d'Atenció Primària (CAP) del poble, amb previsió que aquest dissabte presentin denúncia als Mossos d'Esquadra. Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra a, no hi ha hagut ferits greus.Des del Comitè de Defensa de la República d'Artès s'ha convocat una manifestació aquest dissabte a les 20.00 al parc municipal del poble com a mostra de rebuig a l'atac feixista.El vídeo i les fotografies de l'atac ultra els ha penjat l'usuari Ton Pagès.Els Rebels és un grup de motards feixistes i etnicistes d'Artés molt violents. El passat mes de febrer van participar activament en la manifestació feixista de Balsareny organitzada per la plataforma "Por España me Atrevo", de la que hi formen part, entre altres, pel partit ultra Democracia Nacional.El 2013 varen protagonitzar una batalla campal contra els Pawnees MC de Terrassa al barri del Poble Nou de Manresa durant les seves festes. Els Mossos d'Esquadra van practicar quinze detencions entre els dos grups, i van requisar punys americans, armes blanques, porres extensibles i altres objectes contundents. Dos anys després, el jutge els va absoldre tots quinze.Però el capítol que més mostra el seu tarannà va tenir lloc el 2015, quan la Policia Nacional espanyola va detenir vuit membres dels Rebels acusats d'extorsions, coaccions, lesions, amenaces i grup organitzat. Segons la policia, se'ls acusava d'una pallissa a Madrid on la víctima va resultar ferida greu.Ideològicament es defineixen com a tradicionalistes, espanyolistes, cristians i etnicistes segons els valors que defensen en el seu ideari: "la nostra pàtria, creences religioses, la cultura a la que pertanyem, ideologia que professem i la família".

