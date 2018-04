Macrojudici a Girona contra un clan que treballava com a «multinacional» de la marihuana

El macrojudici contra el clan Capirote, ubicat a l'Empordà i preparat per convertir-se en una "multinacional" de la marihuana arrenca aquest dilluns a l'Audiència de Girona. Segons el guió, les sessions del judici s'allargaran més d'un mes, fins al 17 de maig. A banda de la declaració dels acusats, està previst que durant aquest temps passin per la sala de vistes prop de 150 testimonis i perits, entre els quals hi ha agents dels Mossos d'Esquadra, del Servei de Vigilància Duanera, experts en balística, en botànica, responsables d'Endesa, forenses o psiquiatres.Per als 30 suposats integrants del clan, el fiscal demana penes de fins a 19 anys i mig, tot i que un va morir i un altre està declarat en rebel·lia. Els acusa de delictes de tràfic de drogues, tinença il·lícita d'armes, defraudació de fluid elèctric i blanqueig de capitals.La Fiscalia identifica una estructura perfectament jerarquitzada amb els líders del clan, càrrecs intermedis i baixos. Segons el fiscal, el clan es dedicava a cultivar i traficar amb marihuana, que venien "en gran part" a compradors francesos. Una part de la trama, a més, es va dedicar a donar aparença de legalitat als diners aconseguits amb la droga. La Fiscalia indica que des del 2011 i fins a l'operatiu per desmantellar el clan el febrer passat, van blanquejar 2,9 MEUR adquirint immobles a nom d'algun familiar (principalment menors) o fent ingressos de petites quantitats a comptes bancaris.Al llarg dels mesos, els investigadors van estrènyer el cercle al voltant del clan, vinculat a la família Cortés. "Molts dels cultius de la zona es feien de forma organitzada i sota la direcció d'alguns components d'un grup familiar conegut com el clan Capirote, que composaven una organització estable en la que s'integraven membres de la família i, també, moltes altres persones fins a un total que superava la trentena", recull l'escrit d'acusació.El fiscal destaca que l'organització tenia dues branques principals dirigides per un total de tres líders i estava perfectament jerarquitzada, amb càrrecs intermedis i baixos. Mentre els líders s'encarregaven de dirigir i organitzar el grup, altres feien feines de subministrament i venda de marihuana, també n'hi havia que assumien la gestió de les plantacions, els que feien treballs de logística i els responsables de muntar i fer les instal·lacions elèctriques.L'escrit d'acusació destaca que l'activitat de cultiu i venda de marihuana "es desenvolupava des de feia anys en nombroses finques", algunes d'elles propietat del grup ja des de l'any 2005. Tot i això, no és fins l'any 2012 que el clan compra multitud de propietats amb l'objectiu de blanquejar els diners provinents de la marihuana i, alhora, per incrementar la producció. De fet, els investigadors sostenen que s'estaven preparant per convertir-se en una "multinacional" del tràfic de marihuana.Entre els mesos de juliol del 2016 i febrer del 2017, mentre va durar la investigació, els líders del clan havien encarregat als seus subordinats que busquessin noves finques, principalment cases amb garatge, per "instal·lar noves plantacions i expandir l'activitat".Després de mesos d'investigació dirigida pel jutjat d'instrucció 6 de Figueres, l'operatiu va esclatar a les sis del mati del 21 de febrer del 2017, sota el nom d'operació Valiente. Més de 400 agents dels Mossos d'Esquadra i de l'Agència Tributària van fer una vintena d'entrades i registres simultanis a propietats del clan al barri de Sant Joan i al Culubret de Figueres, a Avinyonet de Puigventós, Sant Miquel de Fluvià, Llers, Cabanes, Vilafant i Castell d'Aro.El macrooperatiu es va saldar amb 32 detinguts, dels quals el fiscal n'acusa 30. A més, als domicilis van intervenir 473.800 euros en efectiu, armes de foc, cotxes d'alta gamma i marihuana valorada en 148.143,11 euros al mercat espanyol i 345.300 al mercat francès.La sofisticació del clan s'estén a les maniobres per blanquejar els diners provinents del tràfic de droga. Van actuar, exposa la Fiscalia, en diverses línies. Per exemple, compraven immobles i feien constar com a titular algun dels familiars que no tenia cap bé, principalment menors o persones que no havien participat en el negoci de la marihuana per no aixecar sospites.Un altre sistema consistia en fer petits ingressos en diferents comptes bancaris, generalment també vinculades a menors d'edat. "Van realitzar un elevat nombre d'ingressos en efectiu en quantitats que no resultaven especialment destacables", descriu la Fiscalia. A més, també van concertar préstecs amb bancs i satisfeien les quotes fent transferències des d'altres comptes on hi havia diners provinents de la droga.Segons la Fiscalia, hi havia nou membres del clan Capirote dedicat a blanquejar diners i, entre l'any 2011 i el 2017 van aconseguir donar aparença de legalitat a 2,9 MEUR.

