Puigdemont ofereix la primera roda de premsa a Berlín a les 12.00

El president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, compareix aquest dissabte a Berlín, per explicar la seva situació als mitjans de comunicació, després que aquest divendres hagi quedat en llibertat a instàncies de la justícia alemanya. La compareixença serà a les 12.00 hores a la Skalitzer Strasse de Berlín, ciutat on s'ha traslladat per "qüestions legals", segons van afirmar fonts de Junts per Catalunya.Aquest divendres, Puigdemont va poder sortir de la presó de Neumünster, al nord d'Alemanya, després de 12 dies. L'audiència territorial d'Schleswig-Holstein el va deixar en llibertat, al considerar que quedava descartat el delicte de rebel·lió per manca de violència. Malgrat que el procés d'extradició continua, només ho farà per un delicte de malversació. Una decisió que torpedina l'estratègia de l'Estat Només sortir de la presó, el primer que va fer Puigdemont va ser fer una crida al diàleg dirigida al govern espanyol: "El temps del diàleg ha arribat. No hi ha excuses per no trobar una solució política", ha recalcat el dirigent català. El president va sortir de la presó havent pagat una fiança de 75.000 euros, abonada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, i abrigat pel gruix de ciutadans i diputats de JxCat i d'ERC.

