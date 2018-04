Joan Carles I serà operat aquest dissabte per canviar-li una pròtesi

Joan Carles I tornarà a ser operat aquest dissabte per tal que de substituir la pròtesi artificial que té al genoll per una d'última generació. L'operació, que ha confirmat la Casa del Rei, pretén que el rei espanyol emèrit tingui una “major mobilitat i estabilitat”.La pròtesi artificial que té al genoll dret li van implantar el juny del 2011 i ara serà substituïda. Es dona la circumstància que la darrera operació va ser el novembre de 2013 quan també se li va substituir una altra pròtesi, però en aquest cas al maluc dret. Joan Carles I, segons publica El Confidencial , ha passat per la sala d'operació fins a quinze vegades, vuit entre el 2010 i el 2013.L'operació arriba en una setmana complicada per la monarquia espanyola després de les polèmiques imatges que van protagonitzar les reines Letícia i Sofia

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)