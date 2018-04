«El Mundo» especula ara que Puigdemont va plantejar marxar a Rússia

El Mundo especula que Puigdemont va pensar en marxar a Rússia per evitar l'euroordre. L'article, publicat aquest dissabte “basat en fonts de la investigació” , conté moltes inexactituds que fan posar en dubte la tesi que defensa sobre els plantejaments del president a l'exili.El rotatiu madrileny apunta que en reactivar-se l'ordre europea de detenció, Puigdemont va tenir dues opcions sobre la taula: viatjar com va fer fins a Estocolm –com a pas previ per intentar arribar a Bèlgica- o bé marxar cap a la ciutat russa de Sant Petersburg, a quatre o cinc hores en cotxe de la capital de Finlàndia.Es dona la circumstància que l'article conté diverses inexactituds importants. Assegura que el viatge a Suïssa per participar en diversos actes relacionats amb els drets humans –des d'on es va desplaçar a Finlàndia- va ser el primer fora de Bèlgica. Tanmateix, anteriorment ja havia estat a Dinamarca . També assegura que a Suïssa es va reunir amb Anna Gabriel –va ser públic i notori- però també amb Marta Rovira. Es dona la circumstància que quan Puigdemont va ser a Ginebra, la secretària general d'ERC encara no s'havia exiliat i estava a Catalunya.L'article també assegura que “l'error” del president a l'exili va ser anar d'Estocolm a Brussel·les amb un cotxe conegut per les diverses autoritats policials. La versió de la defensa de Puigdemont és, però, que van utilitzar el cotxe habitual ja que el compromís era posar-se a disposició de la fiscalia belga.

