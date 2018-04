Tres ultres aconsegueixen evitar la presó malgrat agredir dos policies

Tres ultres de l'Sporting de Gijón han arribat a un acord judicial per evitar entrar a la presó malgrat agredir dos policies. Així es va donar a conèixer ahir després del pacte amb la Fiscalia i l'acusació particular que inclou el compromís de no delinquir els propers anys i una altra sèrie de mesures que la jutge donarà a conèixer quan faci pública la sentència, segons publiquen els mitjans asturians Els tres acusats, d'ideologia ultradretana, van participar en l'agressió de dos policies nacionals abans d'un partit entre l'Sporting i el Deportivo de la Corunya. Els fets van passar després que els agents intentessin aturar una baralla entre aficionats radicals dels dos equips.L'única dona processada ha acceptat una pena d'un any de presó per atemptat contra agent de l'autoritat i sis més més per lesions –així com abonar 6.000 euros d'indemnització-. Un segon implicat ha acceptat sis mesos de presó per desobediència i el tercer un any de presó per atemptat contra l'autoritat i 300 euros de multa per lesions.El cas dels ultres de l'Sporting contrasta amb el de la baralla entre uns joves de la localitat basca d'Altsasu i un grup de guàrdia civils. Tres dels acusats porten més de 500 dies en presó preventiva a l'espera de judici per un qüestionat delicte de terrorisme.

