L'esperançat missatge de Turull després que Puigdemont surti en llibertat

"Quin goig veure el President @KRLS sortint de la presó. Quin goig veure països on la JUSTÍCIA la imparteixen els jutges i la política la fan els polítics, i no a la inversa. Quin goig i quina esperança!#elmeucosalapresóelmeucoracatalunya" pic.twitter.com/ym4lNTfUzs — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) April 6, 2018

Jordi Turull ha reaccionat a l'alliberament de Carles Puigdemont. En un emocionat missatge, el conseller de la Presidència ha dit que és un "goig" veure Puigdemont sortint de la presó i ha celebrat que hi hagi "països on la justícia la imparteixen els jutges i la política la fan els polítics, i no a la inversa". "Quin goig i quina esperança!", ha dit el diputat de JxCat. El president a l'exili ha sortit de la presó de Neumünster, al nord d'Alemanya, aquest migdia. L'audiència territorial d'Schleswig-Holstein l'ha deixat en llibertat, després que aquest dijous al vespre anunciés que descartava el delicte de rebel·lió per manca de violència. Malgrat que el procés d'extradició continua, només ho farà per un delicte de malversació. Una decisió que torpedina l'estratègia de l'Estat. El primer que ha fet Puigdemont ha estat fer una crida al diàleg dirigida al govern espanyol: "El temps del diàleg ha arribat. No hi ha excuses per no trobar una solució política", ha recalcat el dirigent català.

