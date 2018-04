L’empresari que volia Torrent a la presó: «Alemanya està intoxicada pels nazis catalans»

"Jo voto perquè vagin tots a la presó". Aquesta va ser la intervenció més destacada d'un dels protagonistes de l'hostil trobada de Roger Torrent al Círculo Ecuestre amb el Cercle de Directius de Parla Alemanya . L'autor va ser Karl Jacobi, fundador i president de la gestoria, especialitzada en màrqueting, ComVort, amb seu a Alella (Maresme). Aquest divendres, després que Puigdemont hagi sortit en llibertat, l'empresari ha tornat a sortir a la palestra.En declaracions al programa Versió RAC1 , Jacobi ha valorat l'alliberament del president de la Generalitat i ho ha fet amb contundència. S'ha mostrat "avergonyit" de ser alemany i ha culpat, en bona part, a TV3, la qual ha definit com "una fàbrica de propaganda". "L'opinió pública alemanya està intoxicada a favor dels nazis catalans", ha etzibat.L'empresari ha defensat la decisió de Llarena d'empresonar els líders sobiranistes i ho ha contraposat amb el cas de Puigdemont, que viu "com un rei a Brussel·les pagat per tots nosaltres". En aquest sentit, ha assenyalat que "a Europa hi ha una tendència contra Espanya" i que els catalans "viuen d'això" i, per aquest motiu, han de "mentir i falsificar la història".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)