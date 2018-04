Santamaría emplaça Torrent a superar la ronda de consultes i proposar «un govern efectiu»

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaria. Foto: ACN.

Mariano Rajoy i María Dolores de Cospedal en una reunió del comitè executiu del PP

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha demanat aquest divendres al president del Parlament, Roger Torrent, que “més que rondes de consultes, que ja van per la quarta, proposi un govern efectiu a Catalunya, perquè estan faltant el respecte als catalans”. Ha fet aquestes manifestacions als passadissos de la Convenció que el PP celebra a Sevilla, on s’ha vantat d’haver impedit la investidura de Puigdemont.Segons Sáenz de Santamaría, ara per ara Puigdemont “no és president de la Generalitat per una decisió del Senat i no ha pogut ser investit per una actuació davant els tribunals del govern d’Espanya recolzada per altres partits”, i “en aquests moments és un fugit de la justícia”. “Un mai pot reconèixer els mèrits dels qui se situen fora de la Llei”, ha dit Sáenz de Santamaría, que ha afirmat que si Puigdemont “té un respecte a la resta dels seus companys hauria d’assumir el que ha fet i no fugir dels tribunals espanyols”.La vicepresidenta ha insistit que el seu executiu acata les decisions de la justícia alemanya. “Nosaltres respectem les decisions de la Fiscalia al seu dia, que era procliu a l’extradició, i de l’audiència territorial, que en una decisió provisional ha dit el que tots coneixen, i respectem el que considerin oportú que han de fer la Fiscalia i la justícia en tot moment”, ha dit.En tot cas ha insistit que “el fet que Catalunya sigui notícia a Europa per les aventures de Puigdemont és una mala notícia per a Catalunya i per a tots els espanyols”, i ha assegurat que el seu executiu “com a govern vetlla pel compliment de la Llei i gestionem aquesta Comunitat Autònoma”, en referència a Catalunya.La secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, ha obert la convenció del PP assegurant que la seva formació ha “salvat Espanya” de la “rebel·lió” que els independentistes han pretès dur a terme mitjançant un “cop d’Estat a la democràcia”. “Hem salvat la nostra sobirania econòmica i nacional”, ha dit la número dos del PP, que ha reivindicat la determinació del seu executiu a l’hora “d’aplicar el 155 de la Constitució per salvar la integritat d’Espanya”.Segons De Cospedal “mentre Mariano Rajoy governi la llei es complirà, la Constitució es respectarà i prevaldrà la igualtat entre els espanyols”, i l’executiu de Rajoy ha fet “retornar” Espanya “al concert de les grans nacions del món” i ha garantit “la unitat d’Espanya” davant les “amenaces separatistes” i de la “bancarrota”. “Si Espanya continua essent Espanya” ha sentenciat, és “gràcies a un govern del PP”.Davant l’ascens de Ciutadans a les enquestes, De Cospedal ha fet una crida a “no permetre que ens robin les nostres banderes, que ens abasseguin i desdibuixin i defensar els nostres”, perquè el seu és “el partit que ha salvat l’Estat del benestar del ranci sectarisme de l’esquerra”.

