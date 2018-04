El govern espanyol esquiva per ara respondre sobre el geolocalitzador del cotxe de Puigdemont

El govern espanyol no donarà explicacions, ara per ara, sobre el geolocalitzador del cotxe de Puigdemont que va instal·lar el Centre Nacional d'Inteligència (CNI) i va ser clau per a la seva detenció en terres alemanyes. El Congrés dels Diputats no ha admès diverses preguntes del PDECat sobre la qüestió.El portaveu d'Interior del partit independentista, Feliu Joan Gillaume, va registrar una bateria de preguntes demanant a l'executiu espanyol explicacions per l'operació. Entre altres qüestions, demanava confirmar si es van destinar agents del CNI a seguir els passos de Puigdemont i, en cas afirmatiu, quants efectius i el seu cost econòmic.La no admissió de la petició del partit independentista català arriba després de l'audiència territorial de Schleswig-Holstein hagi deixat en llibertat al president de la Generalitat a l'exili -va ser detingut el passat 25 de març- i que aquest dijous al vespre anunciés que descartava el delicte de rebel·lió per manca de violència.En tot cas, la Mesa de la cambra argumenta la determinació de no acceptar les preguntes exposant que les activitats del servei d'intel·ligència, en tant que són reservades, s'han de debatre en sessions a porta tancada a la Comissió de Despeses Reservades.

