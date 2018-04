VÍDEO La caiguda del director de l'«ABC» en directe en plena crisi de la monarquia

Els professionals del món de la televisió defensen que el directe és l'element més traïdor de tots els que envolten la professió. És impossible controlar 100% tot allò que està passant i, en qualsevol moment, pot succeir qualsevol cosa -per petita que sigui- que obre les portes de bat a bat a moment còmic davant de milers d'ulls. A més a més, si hi afegeixes una cadira amb rodes i una salutació d'última hora amb el presentador, el combo explosiu que en resulta és el mal tràngol en el qual s'ha trobat el director del diari ABC, Bieito Rubido, en una televisió argentina.El periodista era el convidat principal del programa d'Eduardon Feinman a la cadena A24 per analitzar l'actualitat política espanyola i, evidentment, el darrer episodi de la crisi interna en la monarquia espanyola . Quan semblava que tot ja estava dat i beneït, Feinman i Rubido se saluden i aquest segon perd de vista la cadira i, en el moment de seure, cau de cul a terra en directe. Les imatges ja han fet la volta al món.

